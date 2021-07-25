Свердловчанка Ксения Перова стала серебряным призером на олимпийских играх в Токио

Спортсменка из города Лесного Свердловской области Ксения Перова в составе женской сборной России по стрельбе из лука завоевала серебро на олимпийский играх в Токио.

Женская сборная России в составе Ксении Перовой, Елены Осиповой и Светланы Гомбоевой заняли второе место в женском командном турнире по стрельбе из лука, сообщается на официальном сайте Олимпийского комитета России. В финале россиянки уступили сборной Кореи со счетом 0:6. Для Ксении это уже вторая олимпийская медаль в карьере, Елена и Светлана впервые поднимутся на пьедестал почета олимпийских игр. С олимпийской медалью спортсменку Ксению Перову из Лесного поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Напомним, первое золото в копилку сборной России принесла Виталина Бацарашкина в финале по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров с олимпийским рекордом. Первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио завоевала сборная России

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