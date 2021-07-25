Свердловчанка Ксения Перова стала серебряным призером на олимпийских играх в Токио

Женская сборная России в составе Ксении Перовой, Елены Осиповой и Светланы Гомбоевой заняли второе место в женском командном турнире по стрельбе из лука, сообщается на официальном сайте Олимпийского комитета России. В финале россиянки уступили сборной Кореи со счетом 0:6. Для Ксении это уже вторая олимпийская медаль в карьере, Елена и Светлана впервые поднимутся на пьедестал почета олимпийских игр.
С олимпийской медалью спортсменку Ксению Перову из Лесного поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Напомним, первое золото в копилку сборной России принесла Виталина Бацарашкина в финале по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров с олимпийским рекордом.