Тагильские легкоатлеты стали победителями на первенстве России

Тагильские легкоатлеты стали победителями на первенстве России
Тагильские легкоатлеты стали победителями на первенстве России
Сегодня, 20:08СпортФото: 1Mediainvest.ru
Победителями первенства России стали два воспитанника СШОР «Юпитер» из Нижнего Тагила. Легкоатлеты отличились на дистанции 400 метров.

Соревнования проходили в городе Краснодар среди спортсменов до 18 лет. Золото у Ильи Саканцева и Дмитрия Кропинова.

Также в этой же дистанции приняла участие Полина Сабитова, но в финал она не пробилась. Об этом пишет «Тагильский рабочий».

А вот Василий Козиянчук из СШ «Юность» дважды улучшил личный рекорд в беге на 110 метров с барьерами, для выхода в финал ему не хватило всего трех сотых секунды.

Напомним, что награды чемпионата Свердловской области по лёгкой атлетике разыграли в Березовском. Победителями стали спортсмены из Нижнего Тагила.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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