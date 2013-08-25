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Предпоследний рывок: в Нижнем Тагиле прошел 3 этап велогонки «Малахит» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Предпоследний рывок: в Нижнем Тагиле прошел 3 этап велогонки «Малахит» (ФОТО)

25 августа 2013, 13:05Спорт
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