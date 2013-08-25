Предпоследний рывок: в Нижнем Тагиле прошел 3 этап велогонки «Малахит» (ФОТО)
Вчера велосипедисты Свердловской области приняли участие в долгожданном и очередном 3-ем этапе велогонки «Мала-хит 2013»! Екатеринбург, Нижний Тагил, Верхняя Салда и многие другие города, жители которых поборолись за призовые места.
Погода, кстати, поддерживала спортсменов - была жаркая, солнечная, а местами дул прохладный ветерок. Что может быть лучше лесного массива, извилистой трассы и спортивного азарта? Этап, напомним, проходил на Муринских прудах.
Крутые подъемы, головокружительные спуски, динамичные повороты, камни, корни и море драйва! -- вот как рекламировали организаторы место проведения соревнований.
Участники всё же были в основном из Екатеринбурга, но нашему, тагильскому, спортсмену - Павлу Смирнову удалось завоевать второе место в категории «любители». А тагильские Дети и Юниоры завоевали все призовые места.
Традиционные соревнования «Мала-хит» славятся своей дружественной атмосферой: поддержка, взаимопомощь, искренние пожелания удачи. Однако на трассе участники выкладываются по полной. Ведь не зря это всё-таки борьба!
Сейчас готовим последний четвертый этап в этом году, он пройдет 22 сентября. Место пока уточняется рассказывает Александр Крупин, один из организаторов.
Медленно, но верно тагильчане идут к своей цели - «завоевать» Нижний Тагил велосипедами. Тому подтверждение и мечты о велодорожках, и недавно прошедшая «Тагильская сотня», набравшая даже больше запланированной сотни велолюбителей. Да и вообще, в последнее время тагильчане замечают, что велосипедистов стало в разы больше, чем в прошлые года. И это здорово. Отметим, что пропаганда здорового образа жизни и популяризация велоспорта среди широких слоев населения - это и есть одна из главный целей веломероприятий.
До встречи на следующем этапе!
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