Вере Слугиной и ее тренеру поднимут зарплату после серебра Чемпионата мира

Накануне в столице Барбадоса прошел чемпионат мира по боксу, где в составе Российской сборной выступала представительница спортклуба «Спутник» Вера Слугина. В начале турнира представительницы Германии, Польши и Англии не смогли преградить дорогу тагильчанке к полуфиналу, в котором она без проблем победила американку.

Остановить Веру, которая почувствовала вкус победы, смогла только чемпионка мира и Европы турчанка Гулсум Татар. В финальном бое тагильчанка проиграла ей со счетом 1:13. Как рассказала корреспонденту радио «Маяк – Нижний Тагил» сама Вера, в этом бою судейство было неадекватным, так как на повторе видеозаписи боя было видно, что турчанка получила гораздо больше ударов,чем насчитали судьи.

В Нижнем Тагиле с нетерпением ждали приезда Веры Слугиной. В родном клубе спортсменку встречали коллеги и друзья. Председатель СК «Спутник» Александр Смелик заявил, что после серебра Чемпионата мира Вере Слугинойи ее тренеру Александру Малых значительно поднимут зарплату. Правда, суммы не назвал, это является коммерческой тайной.