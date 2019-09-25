Тагильчанин завоевал бронзу на ЧМ в составе сборной России по гребному слалому
Сегодня, 18:50СпортФото: pixabay.com
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Сборная России, в составе которой выступает тагильский спортсмен Дмитрий Храмцов, завоевала третье место на чемпионате мира по гребному слалому в командной гонке каноэ-одиночек.
Сюжеты: Нижний Тагил
Соревнования проходят в Испании в городе Сеу-де-Уржель. Российские гребцы в составе Дмитрия Храмцова, Кирилла Сеткина и Павла Котова уступили команде из Испании, первыми стали спортсмены из Словакии.
Всего в чемпионате мира по гребному слалому участвует 62 страны. Ещё один спортсмен из Нижнего Тагила Никита Губенко соревнуется в гонке байдарок.
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