Тагильский спортсмен примет участие в чемпионате мира по гиревому спорту

В Санкт-Петербурге прошел чемпионат России по гиревому спорту и силовому жонглированию. Нижний Тагил на соревнованиях представили Родион Нургалиев и Кирилл Мацюк из клуба «Талипыч» Дворца национальных культур.
Нургалиев получил «бронзу» в своей весовой категории в соревнованиях по гиревому спорту.
Завтра команда «Талипыч» будет участвовать во всероссийском турнире «Золотой тигр» в Екатеринбурге.
Ранее стало известно о том, что четверо тагильских школьников стали призерами VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы».