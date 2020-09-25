Тагильский спортсмен примет участие в чемпионате мира по гиревому спорту

Тагильский спортсмен примет участие в чемпионате мира по гиревому спорту

Сегодня, 09:24СпортPhoto: "Тагильский рабочий"
Родион Нургалиев из Нижнего Тагила вошел в состав сборной России по гиревому спорту и будет выступать на чемпионате мира, который состоится в Санкт-Петербурге в ноябре, сообщает «Тагильский рабочий».

В Санкт-Петербурге прошел чемпионат России по гиревому спорту и силовому жонглированию. Нижний Тагил на соревнованиях представили Родион Нургалиев и Кирилл Мацюк из клуба «Талипыч» Дворца национальных культур.

Нургалиев получил «бронзу» в своей весовой категории в соревнованиях по гиревому спорту.

Завтра команда «Талипыч» будет участвовать во всероссийском турнире «Золотой тигр» в Екатеринбурге.

Ранее стало известно о том, что четверо тагильских школьников стали призерами VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы».

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