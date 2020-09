Финальный этап соревнований готовы принять у себя Италия, Нидерланды и Польша.

Как сообщает «Советский спорт», финальный турнир Лиги наций-2020/21 пройдет в октябре 2021 года. Отмечается, что полуфинальные матчи турнира должны быть сыграны 6-7 октября, а решающая встреча запланирована на 10 октября.

