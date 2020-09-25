В Нижнем Тагиле на один день перекроют центральные улицы Вагонки

Перекрыто движение транспорта будет с 10.00 до 16.00 по проспекту Вагоностроителей от перекрёстка с улицами 7 ноября и Восточное шоссе, по проспекту Дзержинского от Ленинградского проспекта до проспекта Вагоностроителей.