В Нижнем Тагиле на один день перекроют центральные улицы Вагонки

Завтра, 26 сентября, в Нижнем Тагиле будут перекрыты центральные улицы Вагонки, сообщает пресс-служба администрации города.

На площади ДК им. Окунева пройдет чемпионат и первенство Свердловской области по велосипедному спорту. Перекрыто движение транспорта будет с 10.00 до 16.00 по проспекту Вагоностроителей от перекрёстка с улицами 7 ноября и Восточное шоссе, по проспекту Дзержинского от Ленинградского проспекта до проспекта Вагоностроителей. Напомним, 13 сентября в Нижнем Тагиле прошел велосипедный турнир в окрестностях Голого Камня. К участию были приглашены и взрослые, и дети. Длина трассы составила пять километров для детей и 25 километров для взрослых. Тагильских велоспортсменов приглашают на соревнования по бездорожью

