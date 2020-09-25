В Нижнем Тагиле на один день перекроют центральные улицы Вагонки

В Нижнем Тагиле на один день перекроют центральные улицы Вагонки

Сегодня, 20:32СпортPhoto: 1mediainvest.ru
Завтра, 26 сентября, в Нижнем Тагиле будут перекрыты центральные улицы Вагонки, сообщает пресс-служба администрации города.

На площади ДК им. Окунева пройдет чемпионат и первенство Свердловской области по велосипедному спорту.

Перекрыто движение транспорта будет с 10.00 до 16.00 по проспекту Вагоностроителей от перекрёстка с улицами 7 ноября и Восточное шоссе, по проспекту Дзержинского от Ленинградского проспекта до проспекта Вагоностроителей.

Напомним, 13 сентября в Нижнем Тагиле прошел велосипедный турнир в окрестностях Голого Камня. К участию были приглашены и взрослые, и дети. Длина трассы составила пять километров для детей и 25 километров для взрослых.

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