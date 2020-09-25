В Нижнем Тагиле открыли футбольное поле «Спутник» после реконструкции

В торжественном мероприятии приняли участие глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, директор по персоналу «Уралвагонзавода» Константин Захаров, тренеры и воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Спутник».
Стадион «Спутник» был введен в эксплуатацию более полувека назад в Дзержинском районе.
В 2014 году футбольное поле было закрыто, причиной стало плохое состояние. В 2019 году администрации города и руководство предприятия приняли решении о реконструкции. Для этого понадобилась поддержка губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, а также городской администрации.
По словам директора Константина Захарова, реализация этого проекта является примером эффективного партнерства между градообразующим предприятием и властями.
Торжественную церемонию завершил товарищеский матч между футбольными командами воспитанников спортивной школы олимпийского резерва «Спутник».
Напомним, в Нижнем Тагиле открылась новая спортивная площадка в Девятом поселке. Там был проведен фестиваль уличного спорта, который организовал общественник Александр Коченков.