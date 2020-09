В Нижнем Тагиле открыли футбольное поле «Спутник» после реконструкции

Сегодня в Нижнем Тагиле после реконструкции официально открылось футбольное поле стадиона «Спутник», сообщает пресс-служба администрации города.

В торжественном мероприятии приняли участие глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, директор по персоналу «Уралвагонзавода» Константин Захаров, тренеры и воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Спутник». Стадион «Спутник» был введен в эксплуатацию более полувека назад в Дзержинском районе. В 2014 году футбольное поле было закрыто, причиной стало плохое состояние. В 2019 году администрации города и руководство предприятия приняли решении о реконструкции. Для этого понадобилась поддержка губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, а также городской администрации. По словам директора Константина Захарова, реализация этого проекта является примером эффективного партнерства между градообразующим предприятием и властями. Торжественную церемонию завершил товарищеский матч между футбольными командами воспитанников спортивной школы олимпийского резерва «Спутник». В Тагиле открыли спортплощадку, о ремонте которой просил инвалид-колясочник Коченков Напомним, в Нижнем Тагиле открылась новая спортивная площадка в Девятом поселке. Там был проведен фестиваль уличного спорта, который организовал общественник Александр Коченков.

