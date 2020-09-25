В Нижнем Тагиле открыли футбольное поле «Спутник» после реконструкции

В 2014 году футбольное поле было закрыто, причиной стало плохое состояние. В 2019 году администрации города и руководство предприятия приняли решении о реконструкции. Для этого понадобилась поддержка губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, а также городской администрации.