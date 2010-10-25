Тагильские тяжелоатлеты примут участие в первенстве России
25 октября 2010, 18:18СпортАнка
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Тяжелоатлеты спортивного клуба «Спутника» выиграли в командном зачете, первенство области среди 18-летних спортсменов и моложе, и Кубок Свердловской области.
Максимальные баллы в обоих турнирах набрали Илья Зимарев, выигравший состязание в весовой категории до 56 кг, и Артем Коновалов в весовой категории до 62 кг. При этом Коновалов впервые выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе «Спутника», рубеж I разряда покорился одиннадцатилетнему Никите Шукшину – победителю первенства в весе до 42 кг. По итогам соревнований в состав сборной Свердловской области включены Зимарев и Брызгалов. Оба примут участие в первенстве России среди юношей 1992 г.р. и моложе, которое пройдет с 8 по 12 ноября в Санкт-Петербурге.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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