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Тагильские баскетболисты одержали победу над соперником в Самаре
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские баскетболисты одержали победу над соперником в Самаре

25 октября 2013, 16:00Спорт
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