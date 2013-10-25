Тагильские баскетболисты одержали победу над соперником в Самаре
25 октября 2013, 16:00Спорт
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Для тагильских баскетболистов из «Старого соболя» это был повторный матч. И на этот раз наши спортсмены одержали победу над клубом ЦСК-ВВС «Красные крылья»!
За три минуты до окончания второй встречи в Самаре, противников разделяло всего одно очко. Однако нервы наших «Соболей» оказались крепче. В итоге, гостевая победа – 73:69!
Кстати, тагильчане смогут поболеть за свою команду уже во вторник 29 октября на играх 2-го этапа XIII Кубка России. Игра состоится в спортзале «Старый соболь» по адресу Пархоменко, 37. Соперники, с которыми предстоит сыграть тагильчанам - екатеринбургский «Урал», ревдинский «ТЕМП-СУМЗ» - команды Суперлиги и курским «Динамо-ЮЗГУ» (представители Высшей лиги РФБ).
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