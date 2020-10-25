Тагильчане одержали первую победу на первенстве России по баскетболу

На Межрегиональных соревнованиях первенства России по баскетболу среди юношей U 15 в Нижнем Тагиле сегодня «Старый соболь» встретится в плей-офф за пятые-восьмые места с командой из Ревды «Темп-СУМЗ-УГМК».
Также эти места будут оспаривать «Норд» из Югорска и «Юность» из Нового Уренгоя.
В первом матче группового этапа тагильчане уступили челябинскому «Олимпу» и команде спортшколы им. А. Е. Канделя из Екатеринбурга.
Напомним, 22 октября в Нижнем Тагиле стартовало первенство России по баскетболу среди юношей U15.