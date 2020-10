Тагильчане одержали первую победу на первенстве России по баскетболу

Вчера спортивная школа «Старый соболь» одержала победу над командой «Юность» из Нового Уренгоя со счетом 88:58, сообщает «Тагильский рабочий».

На Межрегиональных соревнованиях первенства России по баскетболу среди юношей U 15 в Нижнем Тагиле сегодня «Старый соболь» встретится в плей-офф за пятые-восьмые места с командой из Ревды «Темп-СУМЗ-УГМК». Также эти места будут оспаривать «Норд» из Югорска и «Юность» из Нового Уренгоя. В первом матче группового этапа тагильчане уступили челябинскому «Олимпу» и команде спортшколы им. А. Е. Канделя из Екатеринбурга. Напомним, 22 октября в Нижнем Тагиле стартовало первенство России по баскетболу среди юношей U15. В Нижнем Тагиле стартует первенство России среди юных баскетболистов

Related news: В Нижнем Тагиле стартует первенство России среди юных баскетболистов

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter