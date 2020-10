Защитник «Динамо» Заурбек Плиев рассказал о том, как изменились тренировки бело-голубых после ухода с поста главного тренера Кирилла Новикова.

Новым наставником динамовцев был назначен Сандро Шварц. Пока немецкий специалист не прилетел в Россию, командой руководил Александр Кульчий. «Кульчий нас готовил, а помогал ему спортивный директор Желько Бувач. С его подачи тренировки стали более интенсивными, появилось много упражнений, которые Бувач, как он сам говорит, практиковал в «Ливерпуле», когда ассистировал Юргену Клоппу», - рассказал Плиев в интервью «Советскому спорту».

