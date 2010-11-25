«Спутник» уступил рязанским хоккеистам

В первом периоде тагильчане пропустили две шайбы в свои ворота. Во втором игровом отрезке Данил Каськов сократил разрыв до минимума, но большего добиться подопечным Алексея Фетисова не удалось. В третьем периоде половину времени гости отыграли в численном меньшинстве, да и в общей сумме за весь матч судья «выписал штраф» крайне несоразмерно – 8 минут «ХК Рязань» и 22 минуты нашей команде. Следующие матч наша команда сыграет завтра в Санкт-Петербурге с местной командой «ХК ВМФ». Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе «Спутника» первые домашние игры тагильские хоккеисты проведут в начале декабря. 2 декабря в Нижний Тагил приедет тольяттинская Лада, начало матча в 18.30. А 4 декабря «Спутник» проверит на прочность «Кристалл» из Саратова, начало в 17 часов.