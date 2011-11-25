«Спутник» сыграет в честь юбилея УВЗ

В 17.00 в конференц-зале пройдет презентация книги об истории хоккейной команды «Спутник» «Тагильская шайба» (автор – Исаак Скобло).

В 18.30 начнется матч Чемпионата Высшей хоккейной лиги между командами «Спутник» (г. Нижний Тагил) и «Торос» (г. Нефтекамск). С поздравительной речью перед болельщиками выступит Генеральный директор «Уралвагонзавода» Олег Викторович Сиенко и представит нового Председателя Совета директоров Евгения Михайловича Школова.

Также в торжественной части будет предоставлено слово абсолютной чемпионке мира по боксу, воспитаннице спортивного клуба «Спутник» Наталье Рагозиной.

Большой интерес вызывает и сам матч между «Спутником» и «Торосом». За команду гостей заявлены два чемпиона мира – Максим Сушинский и Олег Твердовский.