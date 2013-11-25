Шахматно-шашечный Нижний Тагил: чем запомнилась последняя неделя в интеллектуальном спорте

Шахматы

22 ноября завершился личный чемпионат города по шахматам. В высшей лиге и звание чемпиона Нижнего Тагила-2013 завоевал кандидат в мастера спорта Радик Нуртдинов. Его результат 8 из 9. Второе место с 7 очками занял кандидат в мастера спорта Андрей Антропов. Третье место у кандидата в мастера спорта Алексея Умушкина. В первой лиге победу одержал перворазрядник Илья Гутерман. Его результат 7½ очков из 9. На втором месте с 7 очками Виктор Данилов. Третьим с результатом 6 ½ очков стал Владимир Безруков.

23 ноября в чемпионате города по молниеносной игре в шахматы победил международный мастер Михаил Погромский. Его результат 14 очков из 17. На втором месте кандидат в мастера спорта Андрей Антропов. Он набрал 12 ½ очков из 17. У занявшего третье место кандидата в мастера спорта Радика Нуртдинова 12 очков.

24 ноября в личном чемпионате города по быстрым шахматам приняли участие 30 шахматистов. Здесь снова победа досталась международному мастеру Михаилу Погромскому, набравшему 8 ½ очков из 9. Кандидат в мастера спорта Александр Балберов с 7 очками на втором месте. На третьем месте кандидат в мастера спорта Вадим Одинцов. У него 6 ½ очков.

В Кубке Дзержинского района по молниеносной игре в шахматы победил перворазрядник Владимир Кадыков, набравший 9 очков из 10. На втором месте с 8 ½ очками мастер ФИДЕ Владимир Вахрушев. Третий результат – 7 ½ очков у Анатолия Вирясова.

Шашки

В командном зачете состоявшейся 20 ноября Универсиады среди студентов ОУ высшего профессионального образования победила команда НТГСПА, набравшая 16 ½ очков и 21. На втором месте с 15 ½ очками команда УрГУПС. Команда НТИ(ф) Ур ФУ с 15 очками на третьем месте. В личном первенстве, набрав 6 ½ очков и 7 победу одержал Дмитрий Кечин и НТГСПА. На втором месте Акуленко Сергей с 5 ½ очками. Третьим стал Быков Антон. У него 5 ½ очков.

В Кубке Дзержинского района по молниеносной игре в шашки победил кандидат в мастера спорта Виктор Евграфов. Его результат 10 ½ и 11 очков. На втором месте с 10 очками Алексей Гурьев. У занявшего третье место перворазрядника Павла Никонова 8 ½ очков.