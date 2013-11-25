В декабре Нижний Тагил примет спортсменов со всей России: соревнования на горе Долгая

Как рассказал TagilCity.ru инструктор по спорту школы «Аист» Пишванов Сергей, на горе Долгой уже в декабре пройдут два значимых спортивных события – 3,4 этапы Кубка России по прыжкам с трамплина и 5,6 этапы Кубка России по лыжному двоеборью.

Круг участников велик. Как сообщил Сергей Евгеньевич, в соревнованиях примут участие около 60 атлетов со всей России. Это и спортсмены из Свердловской, Московской, Ленинградской и Кировской областей. Кроме того, поборются за призовые места и гости из Пермского, Красноярского края, Республики Татарстан и Башкортостан, Нижнего Новгорода, Магадана и Южно-Сахалинска.

Среди «летающих» тагильчан за титул лучшего будут соревноваться воспитанники спортивной школы «Аист»: Вадим Шишкин, Сергей Овтин, Павел Гаев, Дмитрий Гельвиг, Кристина Закирова, Лиза Едомина и Юлия Ходыкина.

Лыжники будут прыгать на среднем (К-90) и большом трамплине (К-120). Кстати, как выяснил журналист TagilCity.ru, спортсмены в большинстве своем любят соревноваться на зимнем покрытии, поскольку, как ни странно, «прыжки с трамплина – зимний вид спорта».