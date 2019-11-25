Спортсменка из Нижнего Тагила заняла первое место на всероссийском турнире по дзюдо
Сегодня, 12:16СпортФото: Тагильский рабочий
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Дзюдоистка из Нижнего Тагила Регина Киселева заняла первое место на всероссийском турнире, прошедшем в Екатеринбурге, пишет «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Турнир среди юниоров до 23 лет был посвящен памяти разведчика, Героя Советского Союза Николая Кузнецова. В весовой категории до 48 килограмм победу одержала тагильчанка, воспитанница СШОР «Уралец» Регина Киселева.
Теперь девушка поедет на финал первенства России.
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