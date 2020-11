ФИФА опубликовала претендентов на получение наград лучшему футболисту

Из-за пандемии коронавируса церемония впервые в истории пройдет в онлайн-режиме 17 декабря.

Стали известны номинанты на получение наград Международной федерации футбольных ассоциаций за 2020 год. Список претендентов опубликовал «Советский спорт», ссылаясь на официальный сайт ФИФА. За звание лучшего футболиста года поспорят Тьяго Алькантара (Испания/«Бавария»/«Ливерпуль»), Криштиану Роналду (Португалия/ «Ювентус»), Кевин Де Брюйне (Бельгия/«Манчестер Сити»), Роберт Левандовски (Польша/«Бавария»), Садио Мане (Сенегал/«Ливерпуль»), Килиан Мбаппе (Франция/«ПСЖ»), Лионель Месси (Аргентина/«Барселона»), Неймар (Бразилия/«ПСЖ»), Серхио Рамос (Испания/«Реал»), Мохамед Салах (Египет/«Ливерпуль») и Вирджил Ван Дейк (Голландия/«Ливерпуль»). Среди номинантов на приз имени Льва Яшина для лучшего вратаря мира оказались Алиссон (Бразилия/«Ливерпуль»), Тибо Куртуа (Бельгия/«Реал»), Кейлор Навас (Коста-Рика/«ПСЖ»), Мануэль Нойер (Германия/ «Бавария»), Ян Облак (Словения/ «Атлетико») и Марк-Андре Тер Штеген (Германия/«Барселона»). Ну а лучшим тренером могут стать: Марсело Бьелса (Аргентина/«Лидс»), Ханс-Дитер Флик (Германия/«Бавария»), Юрген Клопп (Германия/«Ливерпуль»), Хулен Лопетеги (Испания/«Севилья») или Зинедин Зидан (Франция/«Реал»). Стоить отметить, что французский еженедельник France Football из-за пандемии коронавируса ранее отказался присуждать престижную премию «Золотой мяч» за 2020 год.

