По словам агента футболиста, тот хочет попробовать себя в другом чемпионате.

Как сообщает «Советский спорт», Франсиско Аларкон, представляющий интересы полузащитника, подтвердил, что Иско изъявил желание покинуть испанский клуб, отметив, что не будет проблемой, если хавбек останется в Мадриде. Ранее появилась информация, что «Реал» намерен обменять Иско в «Ювентус» в обмен на датского полузащитника Кристиана Эриксена.

