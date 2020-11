Тагильский «Спутник» стартует в первенстве Свердловской области по хоккею 12 декабря

Стали известны точные даты игр первенства Свердловской области по хоккею среди взрослых команд на 2020 и 2021 год. Календарь был опубликован на сайте Федерации хоккея Свердловской области

В этом сезоне соперниками «Спутника» будут «Авто-Спартаковец-03» и «УрФУ-Спартаковец» из Екатеринбурга, «Кедр» из Новоуральска, «Титан» из Верхней Салды, «Синара» из Каменск-Уральского и «Энергия» из поселка Рефтинский. Первый матч запланирован на 12 декабря в Екатеринбурге. Соперник — «Авто-Спартаковцем-03». Следующий матч состоится 26 декабря против команды из поселка Рефтинский. Череду противостояний 2021 года откроет соревнование против хоккеистов из Новоуральска. Напомним, в прошлом сезоне «Спутник» смог дойти до финала плей-офф в этом турнире, однако решающие матчи были отменены из-за пандемии COVID-19. На данный момент под этим же названием будет выступать другая команда, которая в основном была сформирована из недавних выпускников хоккейной школы.

