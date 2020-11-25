Тагильский «Спутник» стартует в первенстве Свердловской области по хоккею 12 декабря

Напомним, в прошлом сезоне «Спутник» смог дойти до финала плей-офф в этом турнире, однако решающие матчи были отменены из-за пандемии COVID-19. На данный момент под этим же названием будет выступать другая команда, которая в основном была сформирована из недавних выпускников хоккейной школы.