Тагильский «Спутник» стартует в первенстве Свердловской области по хоккею 12 декабря

Тагильский «Спутник» стартует в первенстве Свердловской области по хоккею 12 декабря

Сегодня, 20:15СпортPhoto: 1mediainvest.ru
Стали известны точные даты игр первенства Свердловской области по хоккею среди взрослых команд на 2020 и 2021 год. Календарь был опубликован на сайте Федерации хоккея Свердловской области

В этом сезоне соперниками «Спутника» будут «Авто-Спартаковец-03» и «УрФУ-Спартаковец» из Екатеринбурга, «Кедр» из Новоуральска, «Титан» из Верхней Салды, «Синара» из Каменск-Уральского и «Энергия» из поселка Рефтинский.

Первый матч запланирован на 12 декабря в Екатеринбурге. Соперник — «Авто-Спартаковцем-03». Следующий матч состоится 26 декабря против команды из поселка Рефтинский. Череду противостояний 2021 года откроет соревнование против хоккеистов из Новоуральска.

Напомним, в прошлом сезоне «Спутник» смог дойти до финала плей-офф в этом турнире, однако решающие матчи были отменены из-за пандемии COVID-19. На данный момент под этим же названием будет выступать другая команда, которая в основном была сформирована из недавних выпускников хоккейной школы.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
Спутникхоккейхоккейный клубНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы