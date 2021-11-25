Спаллетти: Мы хотим решить вопрос выхода из группы в Москве

Наставник неаполитанского клуба Лучано Спаллетти заявил, что итальянская команда не хочет откладывать вопрос с выходом из группы на заключительный тур группового этапа и намерена оформить досрочный выход в весеннюю часть турнира уже во встрече с красно-белыми.

Напомним, игра между командами состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве 24 ноября. Первый матч между клубами завершился победой красно-белых в Неаполе со счетом 3:2, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на «Чемпионат».

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