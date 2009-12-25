Шаповалова и Радулов вошли в состав олимпийской сборной

Еще в конце ноября Шаповалова выполнила критерий отбора на этапе Кубка мира в финском Куусамо, где заняла пятое место в спринте классическим стилем. 24 декабря тагильчанка подтвердила статус лидера российской сборной, став победительницей всероссийских соревнований «Красногорская лыжня». Сразу после соревнований тренерский штаб сборной утвердил кандидатуру Евгении Шаповаловой для участия в Олимпиаде, сообщает пресс-служба клуба «Спутник». В составе олимпийской команды еще один тагильчанин – воспитанник спортивного клуба «Спутник» хоккеист, двукратный чемпион мира, нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Александр Радулов.