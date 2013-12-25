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Гора Долгая тоже открывает горнолыжный сезон! Ура катающим и активным
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Гора Долгая тоже открывает горнолыжный сезон! Ура катающим и активным

25 декабря 2013, 15:25Спорт
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