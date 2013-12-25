Гора Долгая тоже открывает горнолыжный сезон! Ура катающим и активным
25 декабря 2013, 15:25Спорт
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Для любителей горнолыжного отдыха отличная новость: на горе Долгая 2 января открывается сезон.
Для бордистов и лыжников будут работать 4 трассы, а тем, кто еще не приобрел снаряжение, поможет прокат инвентаря на территории спортивной школы «Аист». Так что после новогодней ночи и разгрузочного 1 января можно смело планировать поездку.
Напомним, добраться до горы можно от вокзала на автобусе №3.
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