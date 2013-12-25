В феврале под Нижним Тагилом пройдет лыжная гонка «Лыжня России-2014»
2 февраля 2014 года на полигоне института испытания металлов «Старатель» под Нижним Тагилом пройдет XXXII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2014», посвященная Зимним Олимпийским Играм в Сочи.
Трасса будет представлять собой три кольца по 3,3 километра — всего 10 километров. Дистанция массового забега составит 3,3 километра. Как отметил на заседании организационного комитета по подготовке и проведению соревнований министр физкультуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт, в настоящее время активно проводится организационная работа по подготовке «Лыжни России» в регионе. Определены главные организаторы мероприятия и проходящих в его рамках стартов: полигон «Старатель» НТИИМ, РОО «Федерация лыжных гонок Свердловской области», ГБУ «Центр проведения спортивно-массовых мероприятий Свердловской области», администрации управленческих округов, главы муниципальных образований, сообщили в управлении пресс-службы и информации областного правительства.
О подготовке лыжной трассы и полигона «Старатель» доложил генеральный директор ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов» Валерий Руденко. По его словам, на полигоне будут организованы специальные пункты МЧС, медицины и ГИБДД. Заместитель министра АПК и продовольствия Свердловской области Татьяна Попова рассказала, что в этом году на полигоне будет работать 12 полевых кухонь. Традиционно гостей и участников будут угощать гречневой кашей с мясом, горячим чаем.
Особое внимание во время проведения «Лыжни России» уделят вопросам безопасности.