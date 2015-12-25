Фигурное катание: чемпионат России стартовал в Екатеринбурге (ВИДЕО)
Церемония открытия чемпионата России по фигурному катанию на коньках состоялась в четверг, 24 декабря, на льду КРК «Арена Уралец» (улица Большакова, 90).
Открывая соревнования, президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков поприветствовал участников и гостей чемпионата.
Чемпионат России по фигурному катанию на коньках проходит в сердце уральской земли. Екатеринбург и вся Свердловская область имеют богатейшие традиции в истории российского фигурного катания. В этом регионе были воспитаны многие фигуристы, которые становились чемпионами и призерами Олимпийских игр и мировых первенств. И мы очень надеемся, что нынешний чемпионат даст новый импульс дальнейшему развитию этого вида спорта. В нашем чемпионате принимают участие сильнейшие фигуристы, и для них он очень важен, потому что по его результатам будет определен состав сборной команды для участия в чемпионате мира наступившего сезона сказал Александр Горшков.
Украшением официальной части открытия соревнований стал массовый показательный номер, в котором воспитанники двух спортивных клубов уральской столицы - ДЮСШ «Юность» и «Локомотив» - продемонстрировали мастерство фигуристов Екатеринбурга. На лед в том числе вышла знаменитая команда «Юности» (юниоры) по синхронному фигурному катанию на коньках, которая является бронзовым призером чемпионата мира 2013 года, серебряным призером Кубка Франции 2015 года, и 14-кратным победителем первенств России среди юниоров. Маленькие фигуристы показали номер по мотивам сказов Павла Бажова о хозяйке медной горы. В открывающем номере приняли участие порядка шестидесяти воспитанников екатеринбургских школ.
По окончании церемонии открытия организаторы объявили перерыв для подготовки льда перед следующим этапом соревнований. С 18:15 на лед вышли спортивные пары с короткой программой. В 20:30 зрители увидят танцы на льду (короткий танец).
Как сообщили организаторы, программа соревнований предполагает сначала прокаты короткой программы, затем произвольной, после чего определятся победители и призеры. В последний день турнира, 27 декабря, спортсмены выступят с показательными номерами.
В пятницу, 25 декабря, зрителей ожидают следующие выступления:
- 14:00-16:30 - женщины, короткая программа;
- 16:45-19:45 - мужчины, произвольная программа;
- 20:00-21:45 - танцы на льду, произвольный танец.