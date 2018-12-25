Биатлонист из Екатеринбурга Антон Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры

Чемпион Олимпийских игр 2014 года по биатлону, екатеринбуржец Антон Шипулин на пресс-конференции заявил о завершении спортивной карьеры. Он примет участие в «Рождественской гонке», которая состоится в Гельзенкирхене в Германии. Эти соревнования станут последними в профессиональной карьере 31-летнего биатлониста.

На своей странице в социальной сети Шипулин обратился к своим болельщикам со словами благодарности.

Мои победы – это также и ваши победы. Я всегда буду это помнить. Вы лучшие, написал спортсмен.