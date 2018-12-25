Биатлонист из Екатеринбурга Антон Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры
Олимпийский чемпион по биатлону 2014 года Антон Шипулин заявил о завершении спортивной карьеры.
Чемпион Олимпийских игр 2014 года по биатлону, екатеринбуржец Антон Шипулин на пресс-конференции заявил о завершении спортивной карьеры. Он примет участие в «Рождественской гонке», которая состоится в Гельзенкирхене в Германии. Эти соревнования станут последними в профессиональной карьере 31-летнего биатлониста.
На своей странице в социальной сети Шипулин обратился к своим болельщикам со словами благодарности.
Мои победы – это также и ваши победы. Я всегда буду это помнить. Вы лучшие, написал спортсмен.
Антон Шипулин – олимпийский чемпион 2014 года и бронзовый призер Олимпиады-2010. Он шесть раз становился призером мировых чемпионатов, в 2017 году спортсмен стал чемпионом мира в эстафете, информирует ИА ТАСС.
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