Тагильская фигуристка Майя Хромых принимает участие в чемпионате России

Майя Хромых, спортсменка из Нижнего Тагила, принимает участие в чемпионате России по фигурному катанию.

Он стартовал в Челябинске. Сегодня пройдет соревнование женщин в короткой программе, Майя будет выступать под номером семь. Трансляция начнется на сайте Первого канала в 19.20. 14-летняя Майя Хромых, уроженка Нижнего Тагила, которая начинала свою карьеру в школе «Спутник» впервые примет участие в чемпионате страны. Ранее она не проходила на соревнования по возрасту. Сейчас фигуристка тренируется в Москве в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. В этом сезоне Майя дважды становилась призером этапов Кубка России. Тагильская фигуристка Майя Хромых стала призером на этапе Кубка России

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter