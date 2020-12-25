Тагильская фигуристка Майя Хромых принимает участие в чемпионате России

Тагильская фигуристка Майя Хромых принимает участие в чемпионате России

Сегодня, 10:43СпортPhoto: официальная группа Майи Хромых во ВКонтакте
Майя Хромых, спортсменка из Нижнего Тагила, принимает участие в чемпионате России по фигурному катанию.

Он стартовал в Челябинске. Сегодня пройдет соревнование женщин в короткой программе, Майя будет выступать под номером семь.

Трансляция начнется на сайте Первого канала в 19.20.

14-летняя Майя Хромых, уроженка Нижнего Тагила, которая начинала свою карьеру в школе «Спутник» впервые примет участие в чемпионате страны. Ранее она не проходила на соревнования по возрасту.

Сейчас фигуристка тренируется в Москве в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. В этом сезоне Майя дважды становилась призером этапов Кубка России.

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