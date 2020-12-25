Тагильская фигуристка Майя Хромых принимает участие в чемпионате России

Он стартовал в Челябинске. Сегодня пройдет соревнование женщин в короткой программе, Майя будет выступать под номером семь.
Трансляция начнется на сайте Первого канала в 19.20.
14-летняя Майя Хромых, уроженка Нижнего Тагила, которая начинала свою карьеру в школе «Спутник» впервые примет участие в чемпионате страны. Ранее она не проходила на соревнования по возрасту.
Сейчас фигуристка тренируется в Москве в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. В этом сезоне Майя дважды становилась призером этапов Кубка России.