Семеро свердловчан отправятся на Олимпиаду в Ванкувер

Екатерина Лебедева и Екатерина Ананьина выйдут на лед хоккейной площадки. Свердловчанин Антон Шипулин завоевал право выступить в биатлонных гонках – рассказали Justmedia в областном Министерстве спорта. В параолимпийских играх Свердловскую область будут представлять шестеро человек, отмечает радиостанция Эхо-Москвы-Екатеринбург.