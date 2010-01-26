Семеро свердловчан отправятся на Олимпиаду в Ванкувер
26 января 2010, 16:07СпортArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В лыжах выступят Евгения Шаповалова и Николай Панкратов, в состав женской конькобежной сборной вошли Галина Лихачева и Юлия Скокова.
Екатерина Лебедева и Екатерина Ананьина выйдут на лед хоккейной площадки. Свердловчанин Антон Шипулин завоевал право выступить в биатлонных гонках – рассказали Justmedia в областном Министерстве спорта. В параолимпийских играх Свердловскую область будут представлять шестеро человек, отмечает радиостанция Эхо-Москвы-Екатеринбург.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей