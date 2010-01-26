Тагильчанин будет выступать на международном турнире по боксу

Тагильчанин выступит на ринге венгерского Дебрецена в весовой категории до 75 кг вместо заявленного ранее Артема Чеботарева, которому тренерский штаб сборной решил дать отдохнуть. Международный турнир «Боскай» пройдет с 9 по 14 февраля, отмечает пресс-служба клуба «Спутник».