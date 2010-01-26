Тагильчанин будет выступать на международном турнире по боксу
26 января 2010, 16:10СпортArtem
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Представитель спортивного клуба «Спутник» серебряный призер чемпионата России по боксу 2009 года Максим Газизов включен в состав сборной команды России на международный турнир серии «А» «Боскай».
Тагильчанин выступит на ринге венгерского Дебрецена в весовой категории до 75 кг вместо заявленного ранее Артема Чеботарева, которому тренерский штаб сборной решил дать отдохнуть. Международный турнир «Боскай» пройдет с 9 по 14 февраля, отмечает пресс-служба клуба «Спутник».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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