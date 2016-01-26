В «Старом соболе» начинается зимняя серия баскетбольных турниров

30-31 января мужская баскетбольная команда «Старый соболь» на своей площадке проведет игры Чемпионата России с командой «Согдиана-Скиф», г. Воронеж. Напомним, что в нашей команде пока в активе 11 побед в 20 играх регулярного Чемпионата.

С 13 по 18 февраля юношеская команда «Старый соболь» 2002 года рождения у себя на площадке проведет игры дополнительного полуфинала Первенства России. Соперниками «Соболей» будут ребята из Иркутска, Ижевска и Омска. Ребята на год младше с 3 по 7 марта поборются за путевку в финал Первенства России среди юношей 2003 г.р. Учащиеся ДЮСШ «Старый соболь» сыграют с командами Екатеринбурга, Кургана, Сургута и двумя командами, представляющими Челябинскую область.

Кроме этого, 24 и 25 февраля в с/з ОУ № 44 пройдет VII традиционный турнир по баскетболу среди команд образовательных учреждений города, посвященный памяти воина-пограничника Андрея Долженкова. В соревнованиях, которые пройдут по олимпийской системе, планируется участие 16 сборных команд школ города.