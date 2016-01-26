В Свердловской области завершился фестиваль экстрима на льду (ФОТО)

Здесь можно было наблюдать сразу за несколькими событиями: скоростным прохождением трассы автомобилей разного уровня подготовки, парным и зрелищным дрифтом с клубами снега, а также дуэльными соревнованиями на квадроциклах.

Не обошлось и без происшествий, на тренировочной трассе перевернулся «ВАЗ 2108», пилот не пострадал, Виктор Чернавских был в шлеме и пристегнут, а автомобиль остался на ходу, получив только повреждения кузова. Гонщик из Екатеринбурга планирует восстановить свою «восьмерку» и бороться за звание чемпиона.

В этапе «ICE DRIFT» на пьедестал почета поднялись: Алексей Полюченко на «Nissan Laurel CH34», Анастасия Сергеева на «ВАЗ 2107» и Сергей Батурин на «Тойоте Королла», все они из Екатеринбурга.

В этапе ЧСО по ралли-спринту «EXTREME ICE 2016» в классе «Стандарт» отличились: Юрий Жиронкин на «ВАЗ 2113», Алексей Филяр на «Форд Фокусе», оба из Екатеринбурга и Семен Абаленский из Среднеуральска на «ВАЗ 2110».

В классе «Тюнинг» равных не было: Андрею Ходякову из Новоуральска на «ВАЗ 2113», Юрию Жиронкину из Екатеринбурга на «ВАЗ 2113» и Денису Черемискину из Новоуральска на «ВАЗ 2108».

В классе «Классика» первым стал Андрей Казаков из Новоуральска на «ВАЗ 2104», уступил ему Сергей Лапшин из Серова на «ВАЗ 21054», а тройку призеров замкнул Артем Баранов из Екатеринбурга на «ВАЗ 21074».

В классе «Свободный» абсолютный победитель Александр Брагин, на второй ступени пьедестала расположился Александр Южанин, а на третьем - Александр Исупов, все они из Екатеринбурга.

Богатырев Евгений стал лучшим в классе «Спорт», «серебро» у Владимира Косарева, а бронза у Максима Патрушева, все из Екатеринбурга. Екатеринбуржцы Алексей Лихачев, Александр Зацепин и Александр Южанин, заняли первое, второе и третье место соответственно в классе «Абсолют».