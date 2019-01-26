Тагильские моржи завоевали золотые медали на соревнованиях в Тюмени

Тагильские моржи приняли участие в открытом народном фестивале «Сибирская купель», который прошел в Тюмени.

На соревнования в Тюмень отправились тагильчанки Вера Иваницкая, Наталья и Ольга Шитовы.

На дистанциях на 25 метров брассом и вольным стилем Вера Иваницкая и Наталья Шитова взяли по два «золота» в своих возрастных категориях.

Тагильчанки соревновались также в двух эстафетах: скоростной и в эстафете на длительность пребывания в ледяной воде. Спортсменкам удалось пробыть в холодной воде девять минут. Победили моржи из Заводоуковска, которые пробыли в воде 36 минут 30 секунд.