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Тагильские моржи завоевали золотые медали на соревнованиях в Тюмени
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские моржи завоевали золотые медали на соревнованиях в Тюмени

Сегодня, 13:00СпортФото: Наталья Шитова
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