Первоклассник из Екатеринбурга отжался пять тысяч раз и побил мировой рекорд

Мальчик занимается легкой атлетикой. Побить мировой рекорд он захотел, когда увидел выступление Рахима Кураева из Чечни, установившего рекорд по отжиманиям. По словам отца мальчика, поначалу он не придал значение желанию сына, но, как только ребенок начал тренироваться, изменил свое мнение.

После тренировки в ноябре решили начать — он сделал тысячу раз. Я очень удивился, остановил его. Через две недели Андрей отжался две тысячи раз, а 9 января — три тысячи раз за 1 час и 14 минут. До этого сын сделал 500 выпрыгиваний,говорит папа мальчика.

На подготовку у Андрея ушла пара месяцев. 18 января мировой рекорд был побит, ребенок отжался 5 001 раз, на это у него ушло 2 часа и 4 минуты. Отец записал на видео достижение сына.

Он отжался и пошел бегать-прыгать, поясняет отец мальчика.

Теперь Андрей хочет побить и другие рекорды.

Отец ребенка добавляет, что спортом Андрей занялся в шесть с половиной лет, когда семья забрала его из детского дома. В детдоме родителям сказали, что у мальчика третья группа здоровья, однако пройдя все обследования, выяснилось, что это не так.