Тагильский «Спутник» обыграл «Спартаковца» из Екатеринбурга со счетом 4:2
Сегодня, 12:39СпортФото: Группа ХК "Спутник" во ВКонтакте
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25 января в Нижнем Тагиле прошел матч первенства Свердловской области по хоккею. Тагильский «Спутник» сыграл со «Спартаковцем» из Екатеринбурга, сообщается в группе ХК «Спутник» во ВКонтакте.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тагильчане победили соперников со счетом 4:2. Это шестая победа команды на первенстве Свердловской области.
В первенстве Свердловской области принимает участие семь команд. 4 января «Спутник» также одержал победу над «Спартаковцем» со счетом 7:0. Следующий матч тагильская команда проведет 1 февраля, хоккеисты сыграют с «Синарой» из Каменска-Уральского.
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