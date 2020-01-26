Тагильский «Спутник» обыграл «Спартаковца» из Екатеринбурга со счетом 4:2

Тагильчане победили соперников со счетом 4:2. Это шестая победа команды на первенстве Свердловской области.

В первенстве Свердловской области принимает участие семь команд. 4 января «Спутник» также одержал победу над «Спартаковцем» со счетом 7:0. Следующий матч тагильская команда проведет 1 февраля, хоккеисты сыграют с «Синарой» из Каменска-Уральского.