Финальная распродажа и розыгрыш сертификата на десять тысяч!
26 февраля 2014, 09:00СпортПавел Сидоренко
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Только 3 дня остаётся до финальной ночи распродаж в магазине «Спортик».
Приходите сами и расскажите друзьям. Не пожалеете. Только лучшие зимние бренды в нашем магазине! Доски, горные и беговые лыжи, одежда, обувь со скидками до 50%. Смотрите видео!
Дополнительно: среди участников группы ВКонтакте, сделавших репост этой записи будет проведён розыгрыш подарочного сертификата на сумму 10000 рублей. Подведение итогов 28 февраля в 18-00. Начало Распродажи в 19-00, окончание в 01-00 ночи 1 марта 2014 года. И ещё: каждый пришедший получает дисконтную карту, а каждый покупатель подарок: купон на дополнительную скидку на летнюю коллекцию в том числе и на новые велосипеды!
Правила розыгрыша предельно просты. Нужно:
- Нажать «Рассказать друзьям» под этой записью;
- Ждать результатов!
Подробности, как обычно, по ссылке.
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