Поднять 305 килограммов в два подхода: тагильский тяжелоатлет «взял» золото в Сургуте

Более ста спортсменов из Курганской, Челябинской, Ханты-Мансийской, Свердловской и других областей приняли участие в соревновании, сообщает пресс-служба СК «Спутник».

На Первенстве отличился тяжелоатлет ДЮСШОР «Спутник» Илья Шульган (1996 год рождения). В весовой категории 105 кг спортсмен стал золотым призером, выступив с результатом 305 кг по сумме двоеборья. В рывке Илья взял 125 кг, в толчке - 180 кг. Борьба за первое место для спортсмена «Спутника» выдалась упорной. Примечательно, что вторую ступень пьедестала занял тяжелоатлет с точно таким же результатом (305 кг), победитель был определен по личному весу участников. Оппонент из Ханты – Мансийского Автономного округа оказался немного тяжелее.

По словам тренера Ильи Михаила Цепкова, воспитаннику «Спутника» совсем немного не хватило до спортивного звания «Мастер спорта» - 15 кг, если судить по данному соревнованию. А вообще, рассказывает тренер, обычно Илье не хватает «по пятаку» в рывке и в толчке.