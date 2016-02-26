Дождется ли Нижний Тагил реконструкции футбольного стадиона «Юность»? (ФОТО)

В преддверии весны журналисты TagilCity.ru обсудили положение спортивной школы «Юность» с представителями её Администрации.

Конечно, одним из наиболее ожидаемых событий этого года для спортивной школы является сдача нового футбольного поля у школы №64. Подрядчиком объекта выступила компания «Тагилдорстрой», над искусственным покрытием поля работали специалисты компании «Березит».

Осталось завершить работы по рассыпке кварцевого песка и расчерчиванию поля. В данный момент выполнены работы на 13 200 000 из 15 000 000 рублей. Для окончание работ необходимо установление температуры, которая позволит завершить рассыпку кварцевого песка и его выравнивание. Планируем сдать объект в июне этого года рассказал журналистам TagilCity.ru начальник ПТО МУП «Тагилдорстрой» Владимир Ларионов.

Сейчас будущее футбольное поле покрыто снегом и играть в футбол там запрещено. Потому у спортивной школы «Юность» сейчас другие заботы. Конечно, зашёл разговор о реконструкции основного стадиона спортивной школы, расположенного по адресу проспект Мира 42,а.

Однако каких-то реальных перспектив у стадиона пока не видно.

Велась работа над техническим заданием для разработки проектной документации на реконструкцию. Стадиону нужна подводка всех коммуникаций, обустройство подстанций, полный снос трибуны, и при возможности использования старого фундамента, строительство на её месте нового многофункционального здания. Но пока нет даже проекта рассказали журналисту TagilCity.ru в Администрации спортивной школы.

Всё дело, конечно, в недостатке финансирования.

На школу деньги не выделяются. Причем, если что-то даже и выделяется, то в таких минимальных объемах, что не может идти речи ни о какой реконструкции, а только о текущих ремонтах пояснили журналисту TagilCity.ru руководители спортивной школы.

Зато средства есть у Екатеринбурга, который в этом году получит 6,6 миллиарда рублей на строительство спортивных объектов к чемпионату мира по футболу.

Однако в Администрации спортивной школы признают, что у стадиона «Юность» несколько иной функционал, нежели у объектов, возводимых в Екатеринбурге.

Прежде всего «Юность» – это не стадион, а спортивная школа. У нас множество направлений, одним из которых является футбол. Если стадион и будет реконструироваться, то для детей, а не для проведения соревнований международного уровня рассказали журналисту TagilCity.ru руководители спортивной школы «Юность».

Так или иначе, но у Нижнего Тагила всё ещё есть свой футбольный клуб - «Уралец», проводящий свои домашние матчи на стадионе «Юность». Наверняка его болельщики хотели бы поддерживать любимый клуб на комфортной трибуне, а футболисты побеждать на ровном газоне.