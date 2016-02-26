«Эти молодые хоккеисты никогда не играли в плей-офф»: тагильский «Спутник» проиграл в первом матче против «Тороса» (ФОТО)

Матч тагильчане начали бодро, атакуя ворота хозяев уже в первых минут. Однако заветный гол так и не забили. К середине стартовой двадцатиминутки, нефтекамцы, видимо, разыгрались и заставили изрядно попотеть уже нашего голкипера Сергея Денисова. Но ни в одних воротах шайбы так и не оказалось.

Но уже следующий отрезок матча, к сожалению, стал для бобров роковым: нападающий «Тороса» Денис Мингалеев за считанные минуты удвоил преимущество своей команды, став автором первого дубля плей-офф в сезоне. Третий гол, возможно, произошел из-за численного перевеса хозяев на льду: при игре «5 на 3» хоккеист «Тороса» прицельным ударом забил шайбу в перекладину.

Последний период прошел «без приключений»: играли ровно обе команды. В итоге, нефтекамцы одержали победу при родных трибунах со счетом 3:0. Стоит напомнить, что игры плей-офф длятся до 4-х побед.

По мнению главного тренера «Спутника» Андрея Кирдяшова, причина неудачи в том, что в нашей команде много молодых хоккеистов, которые просто не знакомы с играми плей-офф; у тагильчан слишком мало опыта. Но уверен, что «Спутник» начнет прибавлять с каждым матчем.

Будем надеяться, что это не просто слова. Времени на то, чтобы прибавить, у бобров немного – вторая игра с «Торосом» в Нефтекамске пройдет уже сегодня, после чего серия переедет уже на тагильский лед.