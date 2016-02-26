Летающий лыжник из Нижнего Тагила стал чемпионом XI этапа Кубка страны (ФОТО)
26 февраля 2016, 18:30СпортТимофей Данилов
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Тагильчанин Вадим Шишкин оставил позади себя 27 спортсменов из разных уголков России.
Сюжеты: Нижний Тагил
XI этап Кубка страны проходил в Нижнем Тагиле. Возможно, прыжки на домашних трамплинах помогли воспитаннику спортивной школы «Аист» показать лучший метраж в двух сериях – 92 метра. В тройку призеров также вошли юноши из Нижнего Новгорода.
В женском зачете «долетела» до первого места спортсменка из Пермского края, с результатом 81 метр. Представительница Московской области взяла «серебро», а летающая лыжница из солнечного города Сочи замкнула тройку победителей.
Впрочем, этапы Кубка страны на Долгой еще не закончились. В воскресенье пройдут соревнования на большом трамплине.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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