«Старый соболь» провел в Нижнем Тагиле ежегодный баскетбольный турнир памяти Андрея Долженкова (ФОТО)

Баскетбольные матчи прошли между 8 командами в школе №44. Выпускником этого образовательного учреждения был Андрей Долженков.

В детстве он занимался баскетболом. В мае 1987 г. Андрей Долженков погиб на российско-афганской границе, награжден Орденом Красной звезды посмертно.

Третье место разыграли между собой хозяева паркета и команда 64-й школы. Гости разгромили соперников со счетом 45:28. В завершающей игре баскетболисты школы №30 на 12 очков обыграли команду 18-й гимназии и стали чемпионами турнира.