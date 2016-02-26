«Старый соболь» провел в Нижнем Тагиле ежегодный баскетбольный турнир памяти Андрея Долженкова (ФОТО)
26 февраля 2016, 15:50СпортТимофей Данилов
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«Старый соболь» и Нижнетагильское отделение свердловской общественной организации воинов-пограничников «Граница» в 7 раз организовали баскетбольный турнир среди сильнейших школьных команд.
Сюжеты: Нижний Тагил
Баскетбольные матчи прошли между 8 командами в школе №44. Выпускником этого образовательного учреждения был Андрей Долженков.
В детстве он занимался баскетболом. В мае 1987 г. Андрей Долженков погиб на российско-афганской границе, награжден Орденом Красной звезды посмертно.
Третье место разыграли между собой хозяева паркета и команда 64-й школы. Гости разгромили соперников со счетом 45:28. В завершающей игре баскетболисты школы №30 на 12 очков обыграли команду 18-й гимназии и стали чемпионами турнира.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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