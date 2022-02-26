Роман Абрамович отдал «Челси» благотворителям

Роман Абрамович отдал «Челси» благотворителям
Роман Абрамович отдал «Челси» благотворителям
Сегодня, 01:52СпортФото: pixabay
Российский олигарх Роман Абрамович передал управление английским футбольным клубом в руки попечителей. В противном случае миллиардера лишили бы права собственности на «Челси».

Заявление о переходе клуба «Челси» под управление одноименного благотворительного фонда появилось на официальном сайте клуба. Роман Абрамович подчеркнул, что попечители находятся в более выгодном положении, чтобы заботиться об интересах, игроках, персонале и болельщиках «Челси».

За более чем 20 лет владения «Челси» я всегда считал себя хранителем клуба, чья работа — помогать «Челси» становиться таким успешным, каким он является сейчас, закреплять и развивать успех в будущем и играть важную роль в обществе. Я всегда искренне принимал решения только в интересах клуба, говорится на странице футбольного клуба.

Накануне английское издание The Independent сообщило, что российского олигарха Абрамовича могут лишить права собственности на клуб из-за связи с властями РФ. Такое обращение прозвучало от депутата от лейбористской партии Криса Брайанта в адрес премьера Великобритании Бориса Джонсона.

Напомним, Лондон внес президента Путина и главу МИД России Сергея Лаврова в санкционный список. Туманный Альбион пообещал заблокировать все их счета в случае обнаружения.

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