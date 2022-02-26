Роман Абрамович отдал «Челси» благотворителям

За более чем 20 лет владения «Челси» я всегда считал себя хранителем клуба, чья работа — помогать «Челси» становиться таким успешным, каким он является сейчас, закреплять и развивать успех в будущем и играть важную роль в обществе. Я всегда искренне принимал решения только в интересах клуба, говорится на странице футбольного клуба.