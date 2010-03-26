Михалина Лысова намерена поехать на Сочи-2014

В копилку российской сборной 17-летняя спортсменка положила пять медалей. Сегодня Михалина выступает под флагом спортивного клуба инвалидов «Родник». А до этого много лет тренировалась в спортклубе «Спутник» «Уралвагонзавода». Для Михалины это были первые паралимпийские игры. Но дебют оказался удачным. У тагильчанки одна золотая, две серебряные и две бронзовые медали. Как сообщает пресс-служба УВЗ, девушка в этом году заканчивает 11-й класс. Впереди - выпускные экзамены и поступление в физкультурный вуз. Кроме того, Михилина Лысова заявила, что хотела бы поехать на Сочи-2014. 29 марта Михалине исполняется 18 лет. Она была самой юной в российской параолимпийской сборной.