Михалина Лысова намерена поехать на Сочи-2014
26 марта 2010, 17:00СпортArtem
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С триумфом вернулась в родной город с зимних Паралимпийских игр в Ванкувере тагильская лыжница Михалина Лысова.
В копилку российской сборной 17-летняя спортсменка положила пять медалей. Сегодня Михалина выступает под флагом спортивного клуба инвалидов «Родник». А до этого много лет тренировалась в спортклубе «Спутник» «Уралвагонзавода». Для Михалины это были первые паралимпийские игры. Но дебют оказался удачным. У тагильчанки одна золотая, две серебряные и две бронзовые медали. Как сообщает пресс-служба УВЗ, девушка в этом году заканчивает 11-й класс. Впереди - выпускные экзамены и поступление в физкультурный вуз. Кроме того, Михилина Лысова заявила, что хотела бы поехать на Сочи-2014. 29 марта Михалине исполняется 18 лет. Она была самой юной в российской параолимпийской сборной.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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