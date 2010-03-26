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Восхождение на вершину и ночёвка в снежных пещерах – 17 тагильчан пройдут посвящение в альпинисты
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Восхождение на вершину и ночёвка в снежных пещерах – 17 тагильчан пройдут посвящение в альпинисты

26 марта 2010, 17:14СпортArtem
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