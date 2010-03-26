Восхождение на вершину и ночёвка в снежных пещерах – 17 тагильчан пройдут посвящение в альпинисты
26 марта 2010, 17:14СпортArtem
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Сегодня туристы клуба «Азимут» отправляются на Серебрянку, сдавать нормативы для получения значка «Альпинист России».
В поход отправятся 17 молодых тагильчан, которые пол года обучались основам альпинизма на занятиях горной школы, организованной клубом. Основная часть обучения была посвящена ледолазанию. Для получения значка будущим альпинистам предстоит совершить восхождение на вершину горы Серебрянский камень, построить снежные пещеры и заночевать в них. В Нижний Тагил спортсмены вернутся через неделю.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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