«Старый соболь» вышел в полуфинал

Лидер группы «А» Высшей лиги«АлтайБаскет» принимал команду«Нефтехимик»из Тобольска и дважды взял верх -78:74 и83:75. А этозначит, что даже две победы над «Новосибирском»в двух оставшихсяматчах «регулярки»не позволят «Нефтехимику» догнать «Старый соболь» (вличных встречах у нас четыре победы). Иначе говоря, «Старый соболь»проходит в полуфинальный этап чемпионата!

Правда, что ждет здесь«соболей» после ухода из команды Александра Голубева, большой вопрос. Сдругой стороны, пусть крепчает в самых тяжелых боях за высокие места вВысшей лиге наша местная молодежь, которой тренеры отдают все большеигрового времени.

Вот и в сибирское турне команда отправилась бездвух опытных игроков – Сергея Низамутдинова и Кирилла Ежова. Результатне принес сенсаций.

23 марта «Новосибирск» (Новосибирск) -«Старый соболь» (Нижний Тагил)- 85:62(27:16, 21:17, 22:10, 15:19).

19очков набрал у нас Денис Сметанин, 12 – Сергей Вдовин, 10 (плюс 13подборов) – Евгений Калинин, 9 – Алексей Макаров, по 4 – Артем Воронов иРуслан Зудов, по 2 – Андрей Важенин и Илья Агинских.

Еще более внушительного преимущества хозяева добились на следующий день.

24 марта.«Новосибирск» (Новосибирск) – «Старый соболь»(Нижний Тагил) -94:58(26:17, 32:9, 24:19, 12:13).

По14 очков набрали у нас Евгений Калинин и Денис Сметанин (плюс 12подборов), 11 очков принес команде Артем Воронов, 7 – Руслан Зудов, по 5– Сергей Вдовин и Андрей Важенин, 2 – Алексей Макаров.

Кстати,центровой хозяев Павел Подкользин игралв первом матче около 10 минут(набрал 8 очков), во втором – 15 минут(6 очков).

26 марта нашибаскетболисты проводят матч в Барнауле, 27 марта – повторная игра слидером. И на этот раз сенсаций ждать почти не приходится.

Владимир МАРКЕВИЧ.