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Вчера в Нижнем Тагиле завершился Кубок губернатора по горнолыжному спорту
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вчера в Нижнем Тагиле завершился Кубок губернатора по горнолыжному спорту

26 марта 2012, 14:51Спорт
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