Вчера в Нижнем Тагиле завершился Кубок губернатора по горнолыжному спорту

Все спортивные состязания Кубкабыли поделены на две дисциплины: обычный слалом и слалом-гигант. Напомним, они различаются перепадом высот и длиной трассы. Перепад в слаломе-гиганте должен составлять не менее 250 метров, а длина трассы - не менее 1000 метров с более редкой расстановкой ворот. Спортсмены были поделены на 7 возрастных категорий, среди которых была также категория ветеранов.