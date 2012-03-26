Вчера в Нижнем Тагиле завершился Кубок губернатора по горнолыжному спорту
С 20 по 25 марта на горнолыжном комплексе «Гора Белая» прошел Кубок губернатора Свердловской области по горнолыжному спорту. В соревнованиях поучаствовали более 400 спортсменов со всего региона.
Все спортивные состязания Кубкабыли поделены на две дисциплины: обычный слалом и слалом-гигант. Напомним, они различаются перепадом высот и длиной трассы. Перепад в слаломе-гиганте должен составлять не менее 250 метров, а длина трассы - не менее 1000 метров с более редкой расстановкой ворот. Спортсмены были поделены на 7 возрастных категорий, среди которых была также категория ветеранов.
На официальном открытии соревнований первый заместитель министра по физкультуре и спорту Свердловской области Ольга Котлярова отметила, что подобные соревнования – единственные в области. Участие в Кубке дало юным и старшим горнолыжникам не только возможность показать себя, но и подтвердить свой разряд или получить новый. По словам главного судьи соревнований Олега Мишанова, хорошие результаты в соревнованиях показали екатеринбуржцы, тагильчане и миассцы.
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