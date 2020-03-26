Хоккеист из Нижнего Тагила дисквалифицирован за употребление кокаина
Сегодня, 09:42СпортФото: 1Mediainvest.ru
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Международная федерация хоккея на полтора года дисквалифицировала спортсмена из Нижнего Тагила Кирилла Дьякова за употребление кокаина, пишет «Правда УрФО».
Сюжеты: Нижний Тагил
Наркотик был обнаружен в крови спортсмена при антидопинговой проверке осенью прошлого года. Хоккеист дисквалифицирован на полтора года — до мая 2021 года. Смягчающим обстоятельством при определении срока дисквалификации явилось признание Дьяковым вины, а также то, что кокаин официально не признан допингом.
Хоккейную карьеру Дьяков начинал в Нижнем Тагиле, в юности переехал в Ярославль. На уровне КХЛ 26-летний защитник играл за ханты-мансийскую «Югру», «Ладу» и другие клубы.
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