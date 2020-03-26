Хоккеист из Нижнего Тагила дисквалифицирован за употребление кокаина

Наркотик был обнаружен в крови спортсмена при антидопинговой проверке осенью прошлого года. Хоккеист дисквалифицирован на полтора года — до мая 2021 года. Смягчающим обстоятельством при определении срока дисквалификации явилось признание Дьяковым вины, а также то, что кокаин официально не признан допингом.