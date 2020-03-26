Хоккеист Кудако: Отец оставляет продукты под дверью

- По условиям карантина ты не должен ни с кем контактировать, поэтому я сижу дома, смотрю телевизор и играю в приставку. Продукты мне раз в несколько дней привозит отец, оставляет под дверью и пишет смс, чтоб забрал. В таких «полевых» условиях я даже готовить несколько блюд научился, - отметил Вадим Кудако.