Хоккеист Кудако: Отец оставляет продукты под дверью

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Игрок «Северстали» рассказал о самоизоляции.
Хоккеист «Северстали» Вадим Кудако поделился своими мыслями по поводу карантина и рассказал, как проводит дни в изоляции. Об этом сообщает «Советский спорт».
- По условиям карантина ты не должен ни с кем контактировать, поэтому я сижу дома, смотрю телевизор и играю в приставку. Продукты мне раз в несколько дней привозит отец, оставляет под дверью и пишет смс, чтоб забрал. В таких «полевых» условиях я даже готовить несколько блюд научился, - отметил Вадим Кудако.
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