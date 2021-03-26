Финал чемпионата УрФО по баскетболу пройдет в Нижнем Тагиле

Мероприятие пройдет 27–29 марта в спортзале «Старый Соболь». В нем примут участие шесть команд, в том числе и клуб СШ «Старый соболь», сообщает «Тагильский рабочий».
В церемонии награждения примет участие руководитель департамента регионального развития РФБ Владимир Дячка. Победители получат звание кандидатов в мастера спорта.
Вход на соревнования для зрителей может быть ограничен в связи с запретами регионального законодательства.
Трансляцию можно будет увидеть в прямом эфире в группе «СПОРТАГа» в БК «Старый соболь».
Напомним, спортсмены из спортшколы «Старый соболь» стали чемпионами первенства Нижнего Тагила по баскетболу.