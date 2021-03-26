Татьяна Волосожар: Чудесно что российская спортивная пара выигрывает золото ЧМ

"Чудесно, что спустя восемь лет российская спортивная пара наконец выигрывает золото мирового чемпионата, и происходит это меньше чем за год до Олимпиады в Пекине. Причем каждая из трех наших пар могла претендовать на пьедестал. И дай бог, чтобы у наших спортсменов все складывалось, чтобы Россия была на лидирующих позициях - будем писать новую историю наших побед", - приводит слова Волосожар "Советский спорт".